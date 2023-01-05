Успенський собор є головним із всього комплексу храмів Києво-Печерської лаври

Мінкульт повернув у державну власність Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської лаври. 5 січня завершила роботу комісія, що займалася передачею майна, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

За його словами, 2 січня при Мінкульті розпочала роботу комісія, що займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель лаври.

«Робота комісії забезпечила комплексний опис майна Успенського собору та Трапезної церкви, стан іконостасів, та ікон, іншого майна, щоб повернути його балансоутримувачу. За підсумками роботи комісії був підписаний відповідний Акт повернення будівель зі сторони УПЦ. Незважаючи на те, що на останнє засідання комісії не з’явився митрополит Павло, який мав підписати Акт, це не є перешкодою для повернення державного майна», – повідомив міністр.

До складу комісії входили представники Мінкульту, УПЦ, Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» та юристи.

Нагадаємо, що у грудні намісник Києво-Печерської лаври Павло (Лебідь) повідомив, що в УПЦ МП завершується термін оренди двох соборів: Трапезного собору Антонія і Феодосія Печерських та Успенського собору.

Мінкультури рекомендувало не продовжувати оренду з УПЦ (МП), а 7 січня предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній звершить різдвяну літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Цей собор є головним із всього комплексу храмів Києво-Печерської лаври. Загалом уся Києво-Печерська лавра перебуває в державній власності, однак за часів президентства Віктора Януковича нижню частину комплексу безстроково передали в оренду УПЦ МП.