Мінкульт не збирається продовжувати оренду головних храмів Лаври для УПЦ МП

Міністерство культури та інформаційної політики буде рекомендувати не продовжувати з УПЦ МП оренду двох храмів Києво-Печерської лаври. Про це заявив голова Мінкульту Олександр Ткаченко, передає «Радіо Свобода».

«Дійсно, спливає угода про оренду Успенського та Трапезного храмів у Верхній Лаврі. Відповідно, до нас звернувся директор заповідника щодо інформування цього питання. Ми, на виконання указу президента щодо перевірки стану справ використання майна Лаври, будемо рекомендувати таку угоду не продовжувати», – заявив Ткаченко.

За його словами, було створено міжвідомчу урядову комісію щодо використання майна Лаври, тому поки триватиме перевірка, ці приміщення не використовуватимуть. З огляду на те, що на Верхній Лаврі закінчується термін оренди, до того моменту, поки перевірка не буде завершена, таке використання

Щодо майбутнього приміщень Нижньої Лаври Ткаченко нагадав, що у 2013 році з УПЦ МП була укладена безстрокова угода, але, за словами міністра, «є указ і міжвідомча комісія і доведеться перевірити, чи не було там порушень».

Зазначимо, 1 грудня РНБО запровадила санкції проти десяти священнослужителів церков УПЦ МП, серед яких і екс-нардеп Вадим Новинський. Крім цього, РНБО доручила Кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити в Україні діяльність релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії, – насамперед, ідеться про УПЦ МП.

Ще з листопада СБУ проводить обшуки у приміщеннях УПЦ МП. Під час обшуків правоохоронці виявляють пропагандистські матеріали, паспорти РФ, зброю, ноутбуки із порнографією тощо.