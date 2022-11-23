СБУ розповіла про обшуки на об’єктах УПЦ МП

Служба безпеки України знайшла проросійську літературу, мільйони готівки і «сумнівних» громадян Росії під час обшуків у приміщеннях Української православної церкви Московвського патріархату, які пройшли 22 листопада.

Напередодні спецслужба проводила контррозвідувальні заходи на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині. У взаємодії з поліцейськими і нацгвардійцями СБУ перевірила понад 350 церковних споруд і 850 осіб.

За інформацією СБУ, понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, в тому числі з використанням поліграфа. Серед них були не тільки громадяни України, а й іноземці, в тому числі громадяни Росії, які перебували на території об’єктів. За інформацією СБУ, деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їхні копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження. Наразі щодо них здійснюється поглиблена перевірка.

«Також на території Києво-Печерської Лаври перебував 32-річний громадянин України, який може бути причетний до протиправної діяльності в нашій країні проросійського інформаційного агентства "Антван". Він є довіреною особою власника одноіменної російської компанії "ANTVAN GROUP" – громадянина РФ Орлова О. В., який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі це майно заарештоване в межах кримінального провадження», – йдеться в повідомленні СБУ.

Під час обшуків СБУ виявила значні суми готівки, проросійську літературу, агітаційні листівки

Крім того, під час безпекових заходів було виявлено: