Києво-Печерська лавра досі перебуває в розпорядженні Української православної церкви Московського патріархату

У Києво-Печерській лаврі, яка досі перебуває в розпорядженні Української православної церкви московського патріархату, співають проросійські пісні і моляться за Росію.

Відповідне відео оприлюднив священик Православної церкви України Михайло Омелян. Його він отримав від випускника Київської православної богословської академії, який з друзями зайшов в храм Всіх святих печерських у лаврі.

На відео можна побачити, як у церкві співають фрагмент з російської церковної пісні Похвала пресвятій Богородиці, зокрема такі її слова: «Звон плывет, плывет над Россиею,/Пробуждается матушка-Русь».

Скандал вже прокоментував міністр культури України Олександр Ткаченко. За його словами, розслідуванням інциденту вже займаються Національна поліція України та Служба безпеки України.

«Наразі першочергово важливо встановити автентичність відео. Від цього будуть залежати подальші дії та наслідки. В разі, якщо відео є автентичним, ми закликаємо вжити негайних процесуальних дій щодо очільників УПЦ», – зазначив Ткаченко.

В СБУ вже вивчають усі деталі інциденту, що стався в одному з храмів Києво-Печерської Лаври – де співали пісень, що вихваляють «русскій мір». Як повідомили у відомстві, ця ситуація не залишиться без відповідної реакції.

«Ті, хто в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України, чекає на «пробудження матушкі-русі», мають розуміти, що це шкодить безпеці та інтересам України та наших громадян. І ми не допустимо таких проявів», – заявив керівник СБУ Василь Малюк.

Києво-Печерська Лавра – одна із найбільших християнських центрів-святинь країни. Втім, діяльність Лаври нерідко ставали об'єктом критики через імперсько-центричні стереотипи в дусі Московського патріархату, схиляння перед російськими царями, поширення радянських історичних міфів, зазначає УНІАН.

Раніше священники Києво-Печерської Лаври напали на журналістів після питання про агресію Росії.

Лише на другому місяці війни у Лаврі почали поступово говорити про можливий вихід з-під підпорядкування Росії. Наприкінці березня на території святині чергувала поліція і розміщувалися біженці.

Згодом предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій зустрівся з полоненими окупантами. Він подарував їм шоколадки та заспівав «Многая літа» поіменно, а також заявив, що за всіх їх молиться.