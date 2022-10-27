Василь Малюк стверджує, що СБУ відпрацьовує УПЦ МП на наявність загроз для України

Служба безпеки України виявила 33 ворожих агентів у лавах Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), які збирали глибинну інформацію або були лише корегувальниками вогню, заявив виконувач обов’язків голови СБУ Василь Малюк.

Зокрема, він нагадав про затримання у Вінницькій області «священнослужителя», який був одногрупником глави РПЦ Кірілла (Владіміра Гундяєва) та постійно комунікував із ФСБ.

«Якщо ж взяти період із початку війни, то ми відкрили 23 кримінальних провадження щодо таких персонажів, вже є 33 підозрюваних – від класичних агентів збору глибинної інформації до банальних корегувальників вогню в рясах», – сказав керівник СБУ в інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна».

За його словами, середовище УПЦ МП є «ідеальним полем для функціонування ворожої резидентури». «Тому цей напрям ми відпрацьовуємо якісно», – стверджує Малюк.