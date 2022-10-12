Служба безпеки прийшла з обшуками до митрополита УПЦ МП

Вінницький митрополит УПЦ МП Іонафан виправдовував агресію РФ і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян. Про це повідомила прес-служба СБУ.

Правоохоронці прийшли з обшуками до Іонафана напередодні, 11 жовтня. Під час обшуків в нього знайшли пропагандистську літературу та проросійські агітаційні матеріали.

Слідство встановило, що після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україну священнослужитель підтримував політику Кремля та схвалював дії РФ.

Митрополит на власному інтернет-ресурсі розміщував публікації, які містять заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

Стосовно затриманого порушили провадження за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).