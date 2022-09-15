Депутати Волинської обласної ради прийняли звернення до Верховної Ради, Кабміну та РНБО з вимогою заборонити діяльність УПЦ МП в Україні. За це рішення проголосувала більшість депутатів.

Рішення депутати Волинської обласної ради прийняли на сесії у четвер, 15 вересня. За це рішення проголосували 52 депутати з 54 присутніх. Судячи з роздруківок голосування, які опублікував депутат Олександр Пирожик, не голосували депутати від партії «Слуга народу» Микола Макарук та Сергій Ніщик.

Проект передбачає звернення до Верховної Ради, Кабміну та РНБО з вимогою ухвалити закон про заборону діяльності УПЦ МП та ініціювати розслідування щодо діяльності УПЦ МП. Також вимагають повернути Почаївську лавру та Києво-Печерську лавру у власність України.

Зазначимо, що подібні звернення приймали депутати у різних областях. До прикладу, ще в червні подібне звернення прийняла Львівська обласна рада. Такоєж 26 серпня звернення до парламенту з вимогою заборонити діяльність УПЦ МП прийняли депутати Тернопільської обласної ради.

Додамо, що наприкінці травня Собор Української православної церкви ухвалив рішення відділитись від РПЦ та оголосив про повну незалежність.