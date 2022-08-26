Рішення депутати Тернопільської облради підтримали одноголосно

Тернопільська обласна рада підтримала звернення до парламенту про заборону діяльності УПЦ МП в Україні. Голосування відбулось у п'ятницю, 26 серпня. Зранку цього ж дня під стінами обласної військової адміністрації зібрались активісти, які вимагали зупинити діяльність цієї церкви на території Тернопільської області.

Відповідне рішення на сесії 26 серпня підтримали 48 депутатів Тернопільської обласної ради, повідомляє «Суспільне». У зверненні до парламенту депутати визнали УПЦ МП «ворожою» Україні церквою. Також вони звернулися з проханням заборонити на законодавчому рівні діяльність УПЦ МП.

Зазначимо, що зранку цього ж дня під стінами Тернопільської ОВА зібрались мітингувальники, які вимагали УПЦ МП на території Тернопільщини. До людей вийшов голова облради Михайло Головко і пояснив, що прийняти таку заборону облрада не має права, оскільки це питання вирішується на рівні парламенту. Натомість він пообіцяв проголосувати за звернення до Верховної Ради.

Також люди обговорювали питання хресної ходи УПЦ МП, до якої долучились близько 5 тис. людей. Прочани вийшли з Хмельниччини та вирушили до Почаєва. Голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш зазначав, що ще місяць тому Рада оборони області заборонила на Тернопільщині масові заходи, втім, віряни проігнорували цю вимогу.

Очільник поліції області Олександр Богомол визнав, що ця хода незаконна, однак поліція вирішила не розганяти її учасників, а слідкувати за громадським порядком. У декількох містах виникали конфліктні ситуації, оскільки люди не пропускали прочан. До прикладу, таке сталось у Збаразькій та Лановецькій громаді. Тернопільська єпархія УПЦ МП опублікувала відео, як місцеві мешканці зустрічають їх вигуками «Слава Україні».

Також відомо, що прочан не пропустили у місто Підволочиськ.