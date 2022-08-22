Ігор Кушнірук очолює релігійну громаду Святої праведної Анни в селі Кути Шумської громади

Настоятеля храму УПЦ МП в селі Кути на Тернопільщині оштрафували на 680 грн за домашнє насильство. На чоловіка склали протокол за те, що він обзивав свою колишню дружину та тещу. Зазначимо, що згідно з інформацією в судовому реєстрі, це не перший випадок, коли Ігоря Кушнірука судять за цією статтею. У лютому цього року йому призначили 170 грн штрафу за те, що він виганяв з дому і обзивав свого сина.

Як йдеться у постанові Шумського райсуду, інцидент стався ввечері 5 серпня у селі Андрушівка. Перебуваючи у помешканні своєї колишньої дружини, Ігор Кушнірук обзивав її та колишню тещу нецензурними словами. Дії чоловіка кваліфікували за ч.2 ст. 173-2 КУпАП (домашнє насильство). На судовому засіданні священик повністю визнав провину.

У травні цього року подружжя розлучилось після 27 років шлюбу. В позові екс-дружина зазначала, що причиною розпаду їхньої сім'ї стало те, що чоловік зловживає алкоголем та скандалить. Чоловіка вже не раз штрафували за статтею про домашнє насильство. У постанові Шумського райсуду від 4 лютого йдеться, що чоловіка оштрафували на 170 грн за те, що він обзивав сина і виганяв його з дому. Вже згодом, 7 лютого, його за сварку з дружиною оштрафували на 340 грн.

Цього разу суддя Максим Харлан призначив священику 680 грн штрафу. У разі несплати протягом 15 днів суму стягнень подвоять. Також чоловік повинен сплатити 496 грн судового збору.