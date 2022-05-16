44-річний чоловік вирощував марихуану на балконі свого помешкання

У Тернополі патрульні випадково викрили 44-річного чоловіка, який вирощував на балконі марихуану. Додому до порушника вони приїхали через виклик його матері, якій він погрожував фізичною розправою. Патрульні склали на нього протокол за насильство в сім'ї. Крім того, жінка розповіла, що її син вирощує марихуану. Відтак на місце викликали слідчих.

Про випадок стало відомо в понеділок, 16 травня, після повідомлення прес-служби патрульної поліції Тернопільщини. До правоохоронців звернулася громадянка, яка повідомила, що на вулиці Протасевича син ображає її та погрожує фізичною розправою.

Поліцейські інспектори, які приїхали на виклик, відібрали в літньої жінки заяву та склали на 44-річного кривдника протокол за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП (вчинення насильства в сім'ї). Санкція статті передбачає штраф від 170 до 340 грн, або громадські роботи до 40 годин.

«Окрім того, патрульні, поспілкувавшись із заявницею, дізналися, що чоловік вирощує на балконі, ймовірно, заборонені рослини. Інспектори оглянули приміщення та виявили рослини, ззовні схожі на марихуану. Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин цієї події», – зазначають у патрульній поліції.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.