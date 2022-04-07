У Тернопіль 29-річний закладчик приїхав, щоб підзаробити грошей

У Тернополі працівники судової охорони під час патрулювання виявили 29-річного закладчика з Кіровоградщини. З собою він мав 36 закладок, також він встиг розкласти п'ять пакунків з психотропами на території неподалік. Вдома у нього знайшли понад сто закладок. За продаж психотропів йому загрожує до десяти років тюрми.

Про затриманого закладчика прес-служба поліції Тернопільщини повідомила у четвер, 7 квітня. Під час патрулювання судові охоронці помітили чоловіка, який підозріло поводився. Документів у незнайомця не було і він постійно плутався у розмові. Під час поверхневої перевірки співробітники судової охорони виявили у нього 36 згортків з речовиною, схожою на психотропну. Також неподалік знайшли ще 5 пакунків, які він вже встиг розставити.

«На місце події також виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився 29-річний житель Кіровоградської області. З’ясувалося, чоловік нещодавно переїхав до Тернополя, аби підзаробити. Він співпрацював з крамницями з продажу психотропних речовин та розповсюджував їх по районах Тернополя через закладки», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуку в помешканні чоловіка знайшли 122 закладки. Знайдене поліція вилучила для проведення експертизи. Також слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 307 ККУ (незаконне зберігання та продаж наркотиків), санкція статті передбачає від шести до десяти років ув'язнення.