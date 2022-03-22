У Тлумачі на блокпості правоохоронці затримали 30-річного мешканця Миколаєва, який перевозив 3 кг наркотиків, розфасованих в упаковки для соку. За перевезення наркотиків водієві загрожує до 12 років тюрми.

Як у вівторок, 22 березня повідомила прес-служба Івано-Франківської обласної прокуратури, водія Brilliance зупинили на блокпості на території Тлумача. В автомобілі правоохоронці виявили близько 3 кг психотропної речовини PVP.

«За даними слідства, 21 березня на блокпості у Тлумацькій тергромаді зупинено автомобіль Brilliance під керуванням 30-річного жителя міста Миколаїв. В ході огляду авто працівники поліції та СБУ в Івано-Франківській області виявили близько 3-ох кілограм психотропної речовини PVP. Наркотик був розфасований в упаковки для соку», – зазначається у повідомленні прес-служби прокуратури.

Перевізника наркотиків затримали, стосовно нього відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 ККУ (незаконний обіг психотропних речовин в особливо великих розмірах). Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. За скоєне 30-річному мешканцю Миколаєва загрожує до дванадцяти років тюрми з конфіскацією майна.