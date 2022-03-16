При поверхневій перевірці автомобіля поліцейські виявили пакети із речовиною, схожою на марихуану

У Коломиї поліцейські виявили 29-річного водія Audi у стані алкогольного сп'яніння. Також при поверхневій перевірці виявили поліетиленові пакети із речовиною, схожою на марихуану та предмети для її викурювання, повідомила прес-служба патрульної поліції Івано-Франківської області.

Коломийські патрульні увечері вівторка, 15 березня, зупинили автомобіль Audi для перевірки під час комендантської години. «За кермом перебував 29-річний мешканець району. При спілкуванні з водієм співробітники поліції виявили в нього ознаки наркотичного сп'яніння, що підтвердили згодом результати освідчення в медзакладі. На порушника поліцейські склали адмінматеріал за статтею 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп'яніння) КУпАП», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Крім того, при поверхневій перевірці автомобіля правоохоронці виявили поліетиленові пакети із речовиною, схожою на марихуану та предмети для її викурювання. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (зберігання, перевезення наркотичних засобів без мети збуту) ККУ.