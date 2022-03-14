Зловмисникам загрожує від шести до десяти років ув'язнення

У Ковелі поліція затримала двох закладчиків та вилучила у них наркотиків на 250 тис. грн. Відомо, що 28-річний мешканець Ковеля разом з 30-річним спільником продавали PVP шляхом закладок. За це їм загрожує від шести до десяти років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, 28-річного мешканця Ковеля правоохоронці затримали у неділю, 13 березня. Під час огляду його автомобіля було виявлено заборонені речовини PVP та встановлено, що чоловік причетний до торгівлі психотропами.

«Відразу ж правоохоронці з’ясували, що працював правопорушник із спільником – 30-річним місцевим мешканцем, який вже мав проблеми із законом. У помешканні фігуранта поліцейські виявили та вилучили близько 250 г психотропів. Їх направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС», – йдеться у повідомленні. За цінами чорного ринку вартість вилученого становить понад 250 тисяч гривень.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 307 ККУ (збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає від шести до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна. Незабаром зловмисникам повинні вручити підозри та обрати запобіжний захід.