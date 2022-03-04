Затриманих передали слідчо-оперативній групі поліції

У Тернополі на одному з блокпостів працівники поліції затримали трьох чоловіків, які при собі мали наркотики. Під час перевірки документів, чоловіки почали помітно нервувати, а під час обшуку авто правоохоронці виявили наркотики та трубки для вживання.

Авто на блокпості на виїзд з Тернополя затримали вночі, 4 березня. Поліцейські охорони порядку, які заступили на чергування, спілкуючись з водієм, помітили, що він і ще його два друзі дивно поводяться. Правоохоронці попросили вийти чоловіків і обшукали автомобіль.

«Поліцейські охорони затримали чоловіків, звернувши увагу на їх надмірно насторожену поведінку. При огляді особистих речей у молодиків було виявлено наркотичні речовини рослинного походження, а також трубки для вживання наркотичних засобів», – повідомили в поліції охорони Тернопільщини.

Під час перевірки мобільних телефонів правоохоронці знайшли багато повідомлень в різних соцмережах про «закладки» з наркотиками. Чоловіки розвозили наркотики, ховали їх, а потім скидали свої клієнтам координати, де можна знайти товар.

Чоловіків затримали на блокпості і викликали слідчо-оперативну оперативну групу. Правоохоронці закоментували факт зберігання та перевезення наркотиків. Відомості внесли в ЄРДР за ст. 307 ККУ. Підозрюваним загрожує відповідальність до 8 років ув’язнення.

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