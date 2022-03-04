Затриманих крадіїв службовці тероборони передали правоохоронцям

У Луцьку вночі 4 березня бійці територіальної оборони затримали двох мародерів. Чоловік та жінка намагались обікрасти продуктовий магазин на проспекті Грушевського. Обох затримали і передали правоохоронцям.

Як повідомив луцький міський голова Ігор Поліщук у ранковому зверненні 4 березня, мародерів спіймали вночі. «Затримали їх службовці територіальної оборони. Вони відбулись легким переляком. Їх не побили, їх не прив'язали до стовпа, їх просто затримали і передали правоохоронцям. Не впевнений, що з усіма іншими мародерами буде так, думаю, що буде набагато гірше. Тому вкотре звертаюсь до тих, хто хоче посягнути на чуже майно: не варто цього робити у ваших же інтересах», – зазначив Ігор Поліщук.

У прес-службі поліції області зазначили, що крадіжка трапилася 4 березня вночі в одному із продуктових магазинів, що на вулиці Президента Грушевського. Лучанка разом із спільником розбила камінням вікно закладу й намагалася викрасти звідти товари. Це помітив представник територіальної оборони й негайно на місце викликав поліцію.

Зловмисників поліцейські затримали. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ (крадіжка).

«Аби уникнути мародерства, закликаємо громадян пильно стежити за власним майном, територіальну оборону та всіх охочих: посилити патрулювання у своїх громадах, особливо в місцях, звідки тимчасово виїхали мешканці. Поліція працює у посиленому режимі та робить усе можливе, щоб не допускати скоєння правопорушень на території області. Наразі відомо, що рівень злочинності в області суттєво знизився», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що напередодні луцький міський голова зазначав, що наразі місто посилено патрулюють правоохоронці та учасники батальйону оперативного реагування, які, зокрема, шукають мародерів.

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