У Луцьку стоворили батальйон оперативного реагування, який допомагатиме захищати місто. Більшість його учасників мають досвід бойових дій.

У своєму зверненні до містян луцький міський голова Ігор Поліщук зазначив, що батальйон оперативного реагування «Луцьк» був створений у понеділок, 28 лютого.

«Абсолютна більшість має досвід участі в реальних бойових діях, має досвід, відповідні знання, вміння і навички для виконання бойових завдань, які будуть необхідні для нашого міста та його оборони. Батальйон має необхідну зброю, в тому числі й протитанкову, засновний на базі громадського формування «Варта порядку». Батальйон комунікує та координує свої дії з відповідними силовими підрозділами. В разі необхідності сили цього батальйону будуть задіяні для того, щоб забезпечити безпеку та оборону нашого міста», – зазначив мер.

Зазначимо, що у Луцьку далі збирають допомогу для військових територіальної оборони. Приймають як їжу, так теплі речі та інші предмети першої необхідності.

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