Луцька міська рада закликає мешканців міста приносити продукти для особового складу підрозділів територіальної оборони. Загалом з суботи, 26 лютого, у місті діятиме сім пунктів збору, центральний розмістять у драмтеатрі. Закликають приносити не лише продукти швидкого приготування, а й медикаменти і теплі речі.

Як повідомила прес-служба Луцької міськради, від суботи, 26 лютого, у Луцьку збиратимуть продукти для особового складу підрозділів територіальної оборони. Лучан закликають принести такі речі:

Хліб/хлібобулочні вироби/галети, хлібці;

Консерви в металевих банках та консервації;

Крупи;

Продукти швидкого приготування;

Овочі;

Чай/кава;

Шоколад, цукерки/ енергетики;

Найнеобхідніші засоби особистої гігієни;

Перев’язочні, знеболюючі, кровоспинні матеріали;

А також: теплі ковдри, спальні мішки, батарейки, ліхтарики, каремати, сухий спирт, сірники, одноразовий посуд, устилки у взуття, цигарки;

У Луцьку діятимуть сім пунктів збору. Центральний пункт функціонуватиме за адресою: місто Луцьк, Театральний майдан, 1, приміщення Обласного музично-драматичного театру. Графік роботи: щодня, без вихідних з 8.00 до 20.00;

Крім цього, пункти збору у мікрорайонах міста працюватимуть щодня без вихідних з 09:00 до 17:00 за адресами:

Приміщення «Стріла» КЗ «ЛМЦФЗН «Спорт для всіх» Луцької міської ради», бульвар Дружби Народів, 13а;

Приміщення «Олімпія» КЗ «ЛМЦФЗН «Спорт для всіх» Луцької міської ради», пр-т Відродження, 39;

Приміщення «Білий м’яч» КЗ «ЛМЦФЗН «Спорт для всіх» Луцької міської ради», вул. Конякіна, 35;

Приміщення «Одісей» КЗ «ЛМЦФЗН«Спорт для всіх» Луцької міської ради», вул. Наливайка, 10;

Приміщення «Юність» КЗ «ЛМЦФЗН«Спорт для всіх» Луцької міської ради», пр-т Президента Грушевського, 12;

Приміщення «Атлет» КЗ «ЛМЦФЗН«Спорт для всіх» Луцької міської ради», вул. Степана Бандери, 13;

Телефони для довідок Центрального пункту збору: 777939, 722070, 066 0502344.

Хроніка другого дня опору – у прямій трансляції ZAXID.NET