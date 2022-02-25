Всі служби та установи, котрі забезпечують порядок, спокій та поточну життєдіяльність в області, працюють

Голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко повідомив, що ситуація на Волині залишається спокійною. За його словами, були спроби ворожих провокацій, але українські військові стоять на захисті.

Як йдеться у відеозверненні Юрія Погуляйка, яке він опублікував у Facebook близько 08:00, ситуація в області залишається контрольованою.

«Шановні волиняни! Ситуація в області спокійна та контрольована. Ніч минула тихо. Були спроби провокацій, але наші військові роблять усе можливе. Дякую їм за це. Всі служби та установи, котрі забезпечують порядок, спокій та поточну життєдіяльність в області, працюють. Ми продовжуємо залишатися на місці та виконуємо свою роботу. Усі заходи, що зараз вживаються на Волині, виконуються лише для підвищення безпеки. Мобілізація йде на повну. Дякую усім, хто йде на захист нашої держави. Загиблим бійцям – шана», – зазначив голова ОДА.

Додамо, що ввечері 24 лютого серед мешканців Луцька поширювали фейки про імовірне бомбардування міста в нічний час. Втім, луцький міський голова цю інформацію спростував. Відомо, що ніч з 24 на 25 лютого минула спокійно.

Близько 04:45 Ігор Поліщук зазначив, що у місті наразі працюють над облаштуванням пропускних пунктів на в'їздах та виїздах з міста задля підвищення безпеки.

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