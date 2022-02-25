Президент України Володимир Зеленський у ранковому зверненні 25 лютого повідомив, що в більшості напрямків, де були наступи росіян, ворога зупинили, зараз ідуть бої. За його словами, українські військові не дали Росії реалізувати її план вторгнення в перший день.

«Росіяни говорять, що цивільні об’єкти не є мішенню, але це брехня: насправді вони не розрізняють, у яких районах діяти. Атака росіян відбувається як на військові, так і на цивільні об’єкти, їхня мета – тиск. […] Росія розраховує, що ми втомимося, але ми не втомимося», – сказав він.

Також президент зауважив, що Україна надалі веде бої самостійно, без підтримки військових інших країн: «Найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росію санкції? Ми бачимо в нашому небі і на землі, що цього не достатньо».

Володимир Зеленський закликав усіх допомагати не тільки своїм близьким, а й іншим людям – старшим, маломобільним – при повітряній тривозі та з доступом до інформації.

«Зупиняйте ворога всюди, де ви його бачите. Росії рано чи пізно доведеться говорити з нами про те, як закінчити бойові дії і зупинити вторгнення», – додав він.

Хроніка другого дня опору – у прямій трансляції ZAXID.NET