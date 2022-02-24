У ніч на 24 лютого президент Росії Володимир Путін у відеозверненні заявив про початок «спеціальної військової операції» проти України. У низці українських міст прогриміли вибухи. Верховна Рада запровадила в Україні воєнний стан. Після цього російські війська вдарили зі сходу, півночі та півдня.

ZAXID.NET зібрав усі підсумки першого дня війни і коротко розповідає про наші перемоги та втрати.

Звідки атакували Україну

Російські війська майже одночасно вдарили з усіх напрямків. Напружені бої точилися і на лінії зіткнення на Донбасі, і на Херсонщині, і в низці північних областей – Чернігівській, Сумській, Київській та Харківській. Частина російських військ вторглася до України з території Білорусі.

Особливо запеклими зіткнення були біля біля Сум та у Гостомелі під Києвом, де розташоване летовище держпідприємства «Антонов». ЗСУ були змушені нанести артилерійський удар по аеропорту, на якому висадився ворожий десант. Наразі там ведуться бої.

Також агресор застосував бойову авіацію проти прикордонників та бійців ЗСУ на острові Зміїний. Там майже весь день продовжувались обстріли з корабельних озброєнь.

Відомо, що російські війська захопили Чорнобильську АЕС. Стан об'єктів колишньої ЧАЕС та сховища ядерних відходів невідомий.

Втрати російських окупантів

Вторгнення Росії почалося з бомбардування стратегічних об'єктів України. Вже після цього з'явились повідомлення про перехід кордонів військовою технікою, появу російських винищувачів та гелікоптерів.

За останніми даними, з початку бойового зіткнення із українськими воїнами окупанти вже втратили сім літаків, чотири вертольоти, а також кілька десятків одиниць броньованої техніки та близько 100 особового складу. Зокрема, на Сумщині українські військові знешкодили 15 ворожих танків, застосувавши переносні ракетні комплекси Javelin.

Є і перші взяті в полон російські військові. Спершу затримали двох російських військовослужбовців мотострілкового полку. Пізніше стало відомо, що розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади Росії здався у полон військовим Збройних сил України під Черніговом.

Втрати серед ЗСУ та мирного населення

За даними міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, від початку нового нападу на Україну через агресію російської армії загинули 57 українців – цивільних і військових.

Санкції проти Росії

Президент США оголосив про запровадження санкцій проти найбільших банків Росії, зокрема ВТБ, та її секторів економіки. Вашинтон також обмежить здатність РФ проводити операції зокрема з доларами та євро, розширить санкції проти російських еліт та скоротить на 50% імпорт Росією високотехнологічної продукції. Водночас до відключення Росії від SWIFT покине вдаються. Байден каже, що це може стати наступним кроком.

Велика Британія також заявила, що повністю заморозить активи другого за величиною російського банку – ВТБ. Крім того, сума грошей, яку громадяни Росії зможуть покласти на свої банківські рахунки у Великій Британії, буде обмежена. Аналогічні заходи буде введено і щодо Білорусі

Хроніка вторгнення – у прямій трансляції ZAXID.NET