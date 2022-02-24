Російські військові, яких взяли в полон

У четвер, 24 лютого, українські військові взяли в полон двох російських військовослужбовців. Фото полонених опублікував генерал-лейтенант Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ.

Головнокомандувач повідомив, що військовослужбовці 93 ОМБр «Холодний Яр» взяли в полон двох російських окупантів з військової частини №91701 ямпольского мотострілкового полку. Місце захоплення росіян не повідомляють з тактичних міркувань.

Фото головнокомандувача ЗСУ

Двоє російських військових, як попереджали раніше, мали на собі червоні розпізнавальні стрічки. Нагадаємо, що українські спецслужби попередили, що російни використовують червоні стрічки для розрізнення своїх і чужих. Українців просять бути пильними і повідомляти про підозрілих людей у відповідні структури.

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