У містах України можуть бути диверсанти. Українців просять бути пильними і повідомляти про підозрілих людей у відповідні структури. Про це на оперативному брифінгу вранці 24 лютого повідомили голова ЛОДА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий, посилаючись на повідомлення від антитерористичного штабу.

«Люди у камуфляжній формі із червоною стрічкою можуть бути диверсантами. Якщо зафіксували осіб із підозрілою поведінкою – одразу повідомляйте на 102. Будьте пильними та обережними!», – написав у Telegram Андрій Садовий.

Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції повідомило, що схожий випадок зафіксували в Івано-Франківській області. Але більшої інформації про це не повідомляють.

Поліція просить усіх цивільних громадян не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі, а також звертати увагу підозрілим предметам.

За словами посадовців, особливо уважними слід бути людям, які живуть біля об’єктів критичної інфраструктури, аеропортів та військових частин. Треба знайти найближче укриття і бути разом зі своїми дітьми.