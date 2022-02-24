Близько 5:00 ранку 24 лютого Росія почала війну з Україною. Міжнародні лідери назвали це грубим порушенням міжнародного права та «Днем ганьби для Росії», а також заявили, що відповідальність за людські втрати повністю лежить на Росії.

ZAXID.NET стежить за міжнародною реакцією на події в Україні.

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Президент Європейської ради Шарль Мішель та керівниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уранці 24 лютого опублікували спільну заяву.

«Ми рішуче засуджуємо необґрунтований напад Росії на Україну. У ці темні години наші думки з Україною та невинними жінками, чоловіками та дітьми, які стикаються з цим неспровокованим нападом і страхом за своє життя. Ми притягнемо Кремль до відповідальності», – йдеться в заяві.

Президент США Джо Байден вранці 24 лютого зустрінеться зі послами G7, а опісля має оголосити про подальші наслідки, які накладуть на Росію через напад на Україну.

«Президент Путін обрав навмисну ​​війну, яка призведе до катастрофічних втрат і людських страждань. Тільки Росія несе відповідальність за загибель і руйнування, які принесе ця атака, і Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть єдиним і рішучим чином. Світ притягне Росію до відповідальності», – йдеться в повідомленні Білого дому.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у своїй заяві повідомив, що «обурений жахливими подіями в Україні» і вже обговорив з президентом Володимиром Зеленським наступні кроки.

«Президент Путін обрав шлях кровопролиття та руйнування, розпочавши цей неспровокований напад на Україну. Велика Британія та наші союзники дадуть рішучу відповідь», – йдеться у його заяві.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав вторгнення Росії в Україну грубим порушенням міжнародного права.

«Ніщо не може його виправдати. Німеччина рішуче засуджує цей необдуманий вчинок президента Путіна. Наша солідарність з Україною та її народом. Росія повинна негайно припинити ці військові дії. Сьогодні в рамках G7, НАТО та ЄС ми будемо тісно координувати свої дії. Це жахливий день для України і темний день для Європи», – написав він у Twitter.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що разом із союзниками з НАТО та ЄС «будемо спільно відповідати на російську жорстоку агресію і не залишимо Україну без підтримки».

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви, які в день вторгнення перебувають у Києві, відреагували на напад Росії спільною заявою.

«Ми найсуворішим чином засуджуємо відкриту широкомасштабну агресію Росії проти незалежної, мирної, демократичної України. Цей акт агресії неприйнятний, це кричуще порушення міжнародного права, усіх міжнародних норм і злочин проти українського народу», – йдеться у їх заяві, яку вони опублікували у Twitter.

Президент Литви Гітанас Науседа засудив напад Росії та закликав Захід діяти рішучіше.

«Ніколи раніше ми не були настільки сильними і так добре підготовленими протистояти зовнішнім викликам разом з нашими союзниками. Майбутнє всієї Європи може залежати від того, як ми відреагуємо в найближчі години та дні», – написав він у Twitter

Генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає зустріч для обговорення російської агресії проти України.

«Я рішуче засуджую безрозсудний напад Росії на Україну, який ставить під загрозу незліченну кількість мирних життів. Це серйозне порушення міжнародного права та серйозна загроза євроатлантичній безпеці», – повідомив він.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з Путіним заявив, що Туреччина «не визнає жодного кроку проти суверенітету і територіальної цілісності України», та застеріг від подальшого розгортання військового конфлікту.