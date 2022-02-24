Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про деталі санкцій ЄС проти Росії. Про це повідомляє «Європейська правда».

За її словами, частина санкцій будуть подібними до тих заходів, які ЄС вже вживав раніше, але тепер вони будуть значно масштабнішими.

«У цих санкціях ми вдаримо по стратегічних галузях російської економіки, заблокуємо доступ до технологій та ринків, які для Росії є ключовими. Ми послабимо основу економіки РФ та її здатність модернізуватися», – пояснила президентка

Крім того, ЄС має намір централізовано заблокувати державні активи Росії за кордоном та зупинити доступ всіх російських банків на фінансові ринки. Президентка Єврокомісії наголосила, що це буде скоординованим рішенням ЄС, США, Канади, Британії, Японії, Австралії тощо. Вона наголосила, що ЄС продовжить активно підтримувати Україну, у тому числі фінансово, для опору російській агресії.

За її словами, Євросоюз усвідомлює, що йдеться не лише про російсько-українську війну, а про значно масштабнішу агресію.

«Ціль Росії – не тільки Донбас, не тільки Україна. Росія атакує стабільність в Європі та весь світовий міжнародний порядок. Тому пізніше сьогодні ми представимо на затвердження лідерів держав ЄС масштабні санкції», – пояснила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що у ніч проти 24 лютого президент Росії Володимир Путін у відеозверненні заявив про початок «спеціальної військової операції» проти України. У низці українських міст прогриміли вибухи.

Верховна Рада запровадила в Україні воєнний стан. Президент Володимир Зеленський оголосив про створення антипутінської коаліції разом із західними партнерами.