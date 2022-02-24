Президент США оголосив про нові санкції проти Росії через вторгнення в Україну

Президент США Джозеф Байден оголосив про запровадження нових санкції проти Росії у відповідь на вторгнення російських окупантів в Україну. Під санкційний удар підпадають найбільші банки та сектор економіки. Про це він повідомив під час звернення у четвер, 24 лютого.

Під санкції потрапляє російський державний банк ВТБ та інші банки, які мають разом понад трильйона доларів капіталу. США також обмежить здатність РФ проводити операції зокрема з доларами та євро та розширить санкції проти російських еліт. Президент США зазначив, що також домовився зі своїми партнерами скоротити на 50% імпорт Росією високотехнологічної продукції.

Зі слів Байдена, санкції позбавлять Росію можливості фінансувати та розвивати своюармію, а також завдадуть серйозної шкоди російській космічній програмі. Водночас до відключення Росії від SWIFT не вдаються. Байден каже, що це може стати наступним кроком

Росія оголосила війну Україні вночі 24 лютого – загарбники одразу ж вдарили по військових складах, аеродромах, центрах військового управління. ресурсів. Через вторгнення на усій українській території одразу оголосили воєнний стан.

Президент Володимир Зеленський віддав наказ завдавати максимальних втрат загарбникам. Офіс президента заявив, що перша серія ударів росіян зазнала невдачі – їм не вдалося зашкодити боєздатності Збройних сил України.

З початку бойового зіткнення із українськими воїнами ркупанти вже втратили сім літаків, чотири вертольоти, кілька десятків одиниць броньованої техніки та близько 100 особового складу. Зокрема, під Черніговом взвод російських розвідників здався у полон. Наразі бої тривають на Київщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині та вздовж усієї лінії зіткнення у Донецькій і Луганській області

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