ЗСУ почали застосовувати переносні протитанкові ракетні комплекси «Javelin» для знешкодження військової техніки Росії

Збройні сили України почали застосовувати переносні протитанкові ракетні комплекси «Javelin» для знешкодження військ Росії, які вторглися на територію України. Так на Сумщині українські бійці знешкодили цілу колону ворожих танків.

«У районі Глухова військові застосували ПТРК «Javelin» та знешкодили колонну техніки РФ. 15 танків Т-72», – повідомила у четвер, 24 лютого, радниця командувача Сухопутних військ ЗСУ Альона Шевцова.

Раніше росіяни втратили сім літаків, чотири вертольоти, понад 10 одиниць броньованої техніки та близько 100 особового складу.

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