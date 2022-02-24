ЗСУ збивають російські літаки та іншу військову техніку на території України

Збройні сили України дають відсіч російським військам, які пішли в наступ на Україну. Ворог несе втрати.

«За попередньою оперативною інформацією, в Луганській області збито збито п’ять літаків і один вертоліт Росії», – повідомив вранці четверга, 24 лютого, штаб Cухопутних військ ЗСУ.

Окрім того, у районі міста Щастя українська армія знищила два танки та декілька вантажівок РФ.

«Верховний головнокомандувач Збройних сил України віддав наказ наносити максимальних втрат загарбникам. Втрат серед захисників України на даний час немає», – йдеться в офіціному повідомленні штабу ЗСУ.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін оголосив війну Україні. Про початок так званої «спеціальної військової операції на Донбасі» він заявив у відеозверненні уночі, 24 лютого. Водночас станом на 5:00 ранку у Києві та Харкові очевидці повідомили про вибухи, відбулися російські атаки на військові об'єкти в різних областях України.

Новина доповнюється...