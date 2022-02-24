Святослав Шевчук молиться за Україну

Глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав оприлюднив звернення з приводу воєнних дій Росії проти України – закликав об’єднатися та молитися за Україну.

«Сьогодні ми урочисто проголошуємо: «Душу і тіло ми положим за нашу свободу!» Сьогодні єдиним серцем і устами ми молимося: «Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!». Святі праведники, мученики та ісповідники української землі моліться і заступайтеся за нас перед Богом!», – написав глава УГКЦ вранці черверга, 24 лютого, у Facebook.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін оголосив війну Україні. Про початок так званої «спеціальної військової операції на Донбасі» він заявив у відеозверненні уночі, 24 лютого. Водночас станом на 5:00 ранку у Києві та Харкові очевидці повідомляють про вибухи.