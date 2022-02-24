Місто Щастя на Луганщині перебуває під контролем українських військових. ЗСУ знищили там 50 російських окупантів.

«Місто Щастя під контролем. Знищено 50 російських окупантів. 45 тисяч мішків для трупів їм буде мало. Тримаємо стрій», – передає у четвер, 24 лютого, штаб ЗСУ.

Атаки на Щастя російські найманці розпочали ще за кілька днів до офіційного вторгнення армії РФ в Україну. 21 лютого Щастя обстріляли ракетами, внаслідок чого було пошкоджено Луганську ТЕС, сотні жителів залишилися без світла та води. Деякі снаряди потрапили в житлові будинки, але обійшлося без жертв.