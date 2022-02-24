У Херсонському районі під час боїв з росіянами загинуло 13 людей, з них двоє людей і 9 військових. Також поранено 17 військових. Зараз ситуація у всіх районах області контрольована, активні бої не ведуться. Херсонська обласна державна опублікувала о 16:30 оперативну інформацію.

Так, у Генічеському районі всі державні структури перейшли під контроль росіян. Військова техніка стоїть в самому місті Генічеськ, на околицях блокпости з російськими військами. Активні бойові дії відсутні.

У Скадовському районі колона військової техніки стоїть в районі Широке. В місті Скадовськ війська відсутні. Стрілянина та активні бойові дії відсутні. У Бериславському районі велика колона бронетехніки перетнула Каховську ГЕС та направилась в бік Великої Олександрівки. Стрілянина та активні бойові дії відсутні.

У Каховському районі військова техніка стоїть в місті Нова Каховка. Захоплені Каховська ГЕС та переправи через Північно-Кримський канал. Стрілянина та активні бойові дії відсутні. У Херсонському районі інформації мало. Відомо, що зараз Олешки під контролем російських військ. Знищені військові об’єкти авіацією противника. Переправа через річку Дніпро під контролем загарбників.

Місцеві рятувальники повідомляють про 33 постраждалих, з них 4 дитини; 17 постраждалих військових. Також є інформація про 13 загиблих цивільних, з них двоє дітей і 9 військових.

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