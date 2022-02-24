Старшина 74 мотострілкова бригади РФ Костянтин Буйнічев заявив, що вони збирали інформацію і не знали, що братимуть участь в боях

Розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади Росії здався у полон військовим Збройних сил України під Черніговом. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Точна кількість російських розвідників, які здалися у полон поки невідома. Старшина 74 мотострілкова бригада РФ Костянтин Буйнічев заявив, що дізналися про наступ на Україну лише вчора, думали, що повертатимуться додому.

«Цього ніхто не думав, що ми їдемо вбивати. Воювати ми не збиралися, ми збирали інформацію», – розповів російський старшина.

Зазначимо, що з початку вторгнення російські загарбники вже втратили сім літаків, чотири вертольоти, кілька десятків одиниць броньованої техніки та близько 100 особового складу.

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