Українські війська відбили атаку росіян на острів Зміїний, що на Одещині. Про це повідомив оперативний Генштаб ЗСУ.

Зранку стало відомо, що до острова підійшли два судна, які вийшли на зв'язок із ЗСУ і з погрозами вимагали від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства.

Зазначалось, що атаку відбивали підрозділи прикордонників та ЗСУ.

Острів Зміїний – острів у Чорному морі, що належить Україні та визначає її територіальні води. Житлові споруди на острові утворюють селище Біле Ізмаїльського району Одеської області. Відстань від острова до Одеси становить 120 км. Територіально належить до Вилківської міської громади Ізмаїльського району Одеської області.