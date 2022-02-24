Президент України Володимир Зеленський в черговому відеозвернені закликав усіх, хто має бойовий досвід, доєднатися до захисту держави на фронті.

«Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім охочим і спроможним захищати наш суверенітет. Кожен, хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони країни, має негайно прибути до відповідних центрів комплектації. МВС залучає до захисту ветеранів», – сказав він.

Також він пообіцяв, що РНБО зніме санкції з усіх громадян України, які готові захищати зі зброєю нашу державу у складі територіальної оборони.

«Україна захищається і не віддасть своєї свободи, що б там не думали в Москві. Для українців незалежність і право жити на своїй землі зі своєю волею – це найвища цінність», – зазначив він.

Хроніка подій онлайн – в матеріалі ZAXID.NET.