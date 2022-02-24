У територіальні центри Чернівців масово приходять чоловіки

Голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук закликав усіх чоловіків, не чекаючи повісток, приходити у військкомати та записуватись в резерв. Про це він повідомив під час брифінгу сьогодні, 24 лютого. Натомість як повідомив «Молодий Буковинець», у чернівецьких територіальних центрах укомплектування наразі черги, адже буковинці масово записуються в резерв.

«Ми маємо усвідомити відповідальність не лише перед родиною, а сусідами, друзями, своїм народом. Найважливіший раціональний крок, який зараз зможе зробити кожен українець, що вміє тримати зброю – це прийти до військкоматів і зголоситися у ряди захисників України. Не чекайте на офіційне запрошення, а проявляйте вашу активність, щоб захистити Україну», – повідомив під час брифінгу Сергій Осачук.

Як повідомив «Молодий Буковинець», наразі у чернівецьких територіальних центрах укомплектування зібралось багато чоловіків. Вони прийшли, щоб записатись в резерв, не чекаючи загальної мобілізації.

Зазначимо, наразі в області та Чернівцях ситуація контрольована. У декілька чернівецьких шкіл сьогодні навчаються діти, натомість наразі всі навчальні заклади перевели на дистанційне навчання.

Нагадаємо, раніше ми публікували карту захисних споруд у Чернівцях, а також розповідали, як діяти в екстрених ситуаціях. Крім того, у містах України можуть бути диверсанти, тому чернівчан просять бути пильними й повідомляти про підозрілих людей. Зазвичай вони одягнені в камуфляж із червоними стрічками.