Мерія Чернівців заявила, що ситуація в місті контрольована

Усі школи та дитсадки Чернівців відсьогодні, 24 лютого, перевели на дистанційне навчання. Натомість громадський транспорт міста, державні й недержавні установи працюватимуть у звичному режимі. Про це під час вранішнього брифінгу 24 лютого повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук. Голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук заявив, що на в’їздах в область чергують блокпости. Він закликав буковинців не панікувати й довіряти лише офіційним джерелам інформації.

«Буковинці я закликаю вас зберігати спокій і не поширювати фейки. Довіряйте лише офіційній інформації, ми будемо на зв’язку щохвилини й повідомлятимемо в разі чого. Ми живемо в умовах воєнного стану, війна ведеться у всіх напрямках, зокрема інформаційних. Сектор безпеки Чернівецької області мобілізований та виконує свої обов’язки. Чоловіків я закликаю не виїжджати, ми маємо допомагати. На в'їздах в область наразі чергують блокпости», – повідомив під час брифінгу Сергій Осачук.

За словами Романа Клічука, відсьогодні всі школи міста переходять на дистанційну форму навчання. Дитсадки працюватимуть в черговому режимі, тобто за необхідності діти можуть залишатись в дитсадках. Голова Нацполіції Чернівецької області Руслан Дударець заявив, що у зв'язку із запровадженням воєнного стану в області будуть проведені додаткові обмежувальні заходи. Мешканців просять носити з собою документи.

«Поліція охороняє громадський порядок у посиленому режимі. Вибірково будуть перевірятися документи, буде оглядатися транспорт. Прошу не створювати черги до магазинів зі зброєю, вони наразі зачинені. На теренах області встановлені блокпости. Там стоять посилені наряди з Нацгвардією. Оперативна обстановка не ускладнена. Матеріальних цінностей, продуктів, палива – всього вдосталь. Об'єкти торгівлі працюють у звичному режимі», – повідомив під час брифінгу Руслан Дударець.