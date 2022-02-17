У Чернівцях є 135 захисних споруд, але лише 68 сховищ придатні у випадку надзвичайних ситуацій. Поки тривожна ситуація на україно-російському кордоні не вщухає чернівчанам варто знати, як діяти у разі військового вторгнення. А саме куди евакуюватися під час пострілів або вибухів. Про реагування у разі загрозливої ситуації ZAXID.NET розповів фахівець управління цивільного захисту Чернівців Володимир Самолюк.

За словами військового, про небезпеку чернівчани почують від систем оповіщення, їх у місті є 17, вони обладнані у всіх районах міста і працюють в ручному режимі. Як тільки ви почуєте повідомлення про евакуацію Володимир Самолюк радить не гаяти часу, а приготувати «тривожну валізку», на сайті міськради Чернівців є розгорнута інструкція.

У сховищах цивільного захисту переховатися не вийде, адже вони призначені для працівників, які виходитимуть на роботу в особливий період. А це люди, які подають воду й електрику, печуть хліб, довозять продукти та працівники інших підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста. Також у сховищах зможуть перебувати медики та хворі.

Натомість мешканці можуть переховатись у звичайних підвалах будинків. У Чернівцях від 16 лютого почали перевіряють стан сховищ цивільного захисту та закликали керівників ОСББ та ЖБК очистити підвали та цокольні приміщення для укриттів на випадок загрози військового вторгнення. Тому ви вже можете запитати у вашого голови ОСББ чи ЖБК про те, чи готовий підвал до укриття, або ж перевірити самому.

«Від прямого влучення снаряду підвали та сховища не врятують. Натомість в них можна перебути у разі військового вторгнення. У нас в Чернівцях не всі підвали адаптовані під сховища, вони потребують дообладнання, які мають провести самі чернівчани. Тому я закликаю перевірити мешканців свої погреби, цокольні приміщення, підвали, чи можна в екстреній ситуації там заховатись. Адже в сховище цивільного захисту всіх не впустять, а адаптовані захисні споруди можуть бути надто далеко», – пояснив Володимир Самолюк.

У Чернівцях 68 сховищ придатні у випадку надзвичайних ситуацій (фото: Шпальти)

Дізнатись, де найближче укриття, можна за допомогою інтерактивної карти, яку веде управління ДСНС. На мапі позначені сховища та найпростіші укриття Чернівецької області — це здебільшого підвали. Також є мітки на сховища лікарень та комунальних підприємств.

Зазначимо, раніше ZAXID.NET уклав детальну інструкцію реагування в екстрених ситуаціях та розповів усю правду про так звані бомбосховища.