На Буковині тероборона складається з чотирьох батальйонів

Чернівецька обласна рада у вівторок, 15 лютого, вирішила виділити 5 млн грн для потреб територіальної оборони Буковини. Основним розпорядником коштів буде Чернівецька держадміністрація, а закуплені засоби захисту одразу передадуть у підрозділи тероборони області. За таке рішення під час засідання одноголосно проголосували депутати обласної ради.

«У нас є запит від територіальної оборони на предмети першої необхідності, в тому числі індивідуального захисту, які вкрай необхідні для того, щоб швидко можна було розгорнути підрозділи територіальної оборони. За програмою таке фінансування передбачене на рівні 20 млн грн. Проте із резервного фонду обласного бюджету ми просимо виділити тільки 5 млн грн. Адже додаткові кошти також виділяє Чернівецька міськрада і громади області», – заявив під час засідання перший заступник голови Чернівецької облдержадміністрації Богдан Ковалюк.

Гроші виділили з резервного фонду. На них купуватимуть предмети першої необхідності та речі індивідуального захисту. Крім того, обласна рада виділила 100 тис. грн на закупівлю паливно-мастильних матеріалів.

Зазначимо, на Буковині тероборона складається з чотирьох батальйонів, розташованих у районах та Чернівцях. Тероборону формують на всій території країни, аби за потреби її учасники захищали територію, на якій мешкають. Нагадаємо, оборонними питаннями в області займається новопризначений військовий Дмитро Данищук.