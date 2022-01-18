Розгортання в Україні системи територіальної оборони відбуватиметься у три етапи. Про це розповів оборони Олексій Рєзніков, повідомляє прес-служба Міноборони України.

На першому етапі бригади і батальйони сил тероборони розгортатимуться за умов мирного часу, для чого зараз і формується відповідний штат.

«Це відбувається прямо зараз. У кожному батальйоні формується скелет з військовослужбовців ЗСУ. Їхнім завданням є командування, навчання та погодження цивільних осіб, які укладуть контракт про службу в резерві ТрО і захищатимуть територію, де проживають», – сказав глава Міноборони.

Формування резерву ТрО за штатами особливого періоду – другий етап, після того, як у батальйонах та бригадах буде створено організаційно-управлінське ядро ​​з військовослужбовців та забезпечено відповідні умови.

«За тими, хто укладе контракт і служитиме в резерві ТрО, буде закріплена зброя. Вона видаватиметься на час навчань або у разі виникнення певних ситуацій», – зазначив Рєзніков.

Перед укладенням контракту на службу в резерві ТРО кандидати повинні пройти медогляд, а особи у віці від 40 років – військово-лікарську комісію, адже резерв ТрО проходитиме інтенсивну підготовку.

На третьому етапі розгортання ТРО після формування штату мирного часу і резерву для особливого періоду розглядатиметься питання про необхідність створення в невеликих населених пунктах добровольчих формувань територіальних громад. Рішення про створення ДФТГ щодо представлення командувача Сил ТрО прийматиме головнокомандувач ЗСУ.

«Учасники цих формувань із власною мисливською зброєю за необхідності можуть залучатися до патрулювання, охорони об’єктів. Повинні жорстко витримати цю логіку: спочатку ядро, каркас з військовослужбовців, потім набір резерву ТрО. Вони діятимуть за єдиним задумом. Це зробить систему ефективною і керованою», – наголосив Рєзніков.

Наразі триває формування 25 бригад ТрО (один регіон – одна бригада), які об’єднуватимуть понад 150 батальйонів (один батальйон на район). Постійна чисельність Сил ТрО у мирний час становитиме 10 тис. військовослужбовців. За штатом особливого періоду підрозділи сил ТРО нараховуватимуть понад 130 тис. людей, для чого буде сформовано відповідний резерв.

Станом на 17 січня визначено 86% місць дислокації підрозділів ТрО по всій Україні. У прикордонних регіонах бригади ТРВ з початку січня набули 70% спроможності мирного часу. Темпи розгортання військового компоненту ТРВ прискорюються.

Міноборони зараз починає системний діалог з органами місцевої влади та самоврядування із забезпечення сил ТРО необхідними ресурсами.

Найближчим часом оборонне відомство організує навчання та узгодження за участю керівників органів місцевої влади та самоврядування. Першими планується залучити міських голів обласних центрів.