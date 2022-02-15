Маршрутки курсуватимуть по графіку незалежно від епідемситуації в місті

У Чернівцях скасували режим спеціальних перевезень пасажирів у маршрутках. Таке рішення одноголосно прийняли сьогодні, 15 лютого, на засіданні виконавчого комітету. Це означає, що відсьогодні маршрутки їздитимуть від 06:00 до 23:00 незалежно від епідемічної ситуації.

Режим спецперевезень був встановлений у Чернівцях навесні 2020 року, коли на Буковині вперше виявили інфікування коронавірусом. Згодом, коли ситуація стабілізувалась міськрада просила перевізників відновити рух до 23:30, але вони цього не зробили. Натомість перехід на загальний режим спецперевезень зобов’язує маршрутки курсувати по встановленому графіку незалежно від епідемічної ситуації та обмежень.

Зазначимо, з 14 лютого у маршрутках Чернівців відновили пільговий проїзд. Відтепер школярі платитимуть 5 грн, а учасники бойових і члени родин загиблих учасників їздитимуть безкоштовно. Натомість з 1 лютого проїзд у маршрутках Чернівців становить 9 грн, а не 7 грн, як це було в режимі спецперевезень.