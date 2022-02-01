Вартість проїзду для пільгових категорій наразі не встановили

Відсьогодні, 1 лютого, проїзд у маршрутках Чернівців становитиме 9 гривень. Рішення про підвищення тарифу ще 11 січня прийняли на засіданні виконкому. До цього вартість проїду була 7 грн. Зазначимо, проїзд у тролейбусі залишається з тарифом у 5 гривень за поїздку, якщо розраховуватись безготівково через валідатор — 4 гривні.

Натомість тариф на пільговий проїзд в маршрутках не встановили. Під час засідання виконкому депутати заявляли, що перелік пільговиків і тариф для таких категорій встановлять до 1 лютого, однак питання знову мають доопрацьовувати.

Зазначимо, запропонували підняти тариф до 9 грн у міських маршрутках перевізники, які вважали, що попередня ціна не дозволяла оновлювати транспорт та розвивати підприємства. Одразу після підняття ціни на проїзд у міській раді розглядали проект рішення про скасування підняття, однак це рішення не підтримали.

Востаннє вартість проїзду в чернівецьких маршрутках змінювали у травні 2020 року. Тоді тариф зріс з 5 до 7 грн. У лютому 2020 підвищили й вартість проїзду в тролейбусі з 3 до 5 грн.