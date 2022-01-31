У постраждалого діагностували струс головного мозку

У селі Малий Кучурів біля Чернівців зранку понеділка, 31 січня, внаслідок перекидання автомобіля постраждав 46-річний буковинець. Чоловіка зі струсом головного мозку госпіталізували до лікарні. За інформацією поліцейських, 22-річний водій з’їхав у кювет й авто перекинуло.

«Сьогодні вранці, 31 січня, в селі Малий Кучурів внаслідок перекидання автомобіля в кювет травму голови отримав 46-річний пасажир. Правоохоронці встановили, що 22-річний житель села Погорілівка рухався на автомобілі Renault 11, не впорався з керуванням і допустив з’їзд у кювет з подальшим перекиданням транспортного засобу», – йдеться в повідомленні Нацполіції Чернівецької області.

Водій авто у ДТП не постраждав, однак 46-річного пасажира госпіталізували до лікарні. У чоловіка медики діагностували струс головного мозку. Про те, чи був водій тверезим наразі встановлюють поліцейські. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Остаточні причини ДТП розслідують.