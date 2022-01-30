До лікарні з важкими травмами госпіталізували 28-річного буковинця й 22-річну буковинку

У центрі Кіцмані Чернівецької області вночі неділі, 30 січня, внаслідок зіткнення двох автомобілів загинув 26-річний водій BMW. До лікарні з важкими травмами госпіталізували 28-річного водія та 22-річну пасажирку Mercedes-Benz. Про смертельну ДТП повідомила прес-служба Нацполіції Чернівецької області. Причини аварії наразі встановлюють правоохоронці.

«У ніч з 29 на 30 січня у місті Кіцмань внаслідок зіткнення двох авто травми, несумісні з життям отримав 26-річний водій одного з автомобілів. Попередньо правоохоронці встановили, що на центральній вулиці міста Кіцмань сталося зустрічне зіткнення автомобілів BMW та Mercedes-Benz. Водій BMW, 26-річний житель села Витилівка від отриманих травм загинув на місці події», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції за 30 січня.

Внаслідок аварії з важкими травмами до лікарні швидкої медичної допомоги Чернівців госпіталізували 28-річного водія й 22-річну пасажирку Mercedes-Benz. Наразі остаточні обставини ДТП встановлюються. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).