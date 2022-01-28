Наразі розробляють варіанти проходження траси

Служба автодоріг у Чернівецькій області підписала договір на підготовку техніко-економічного обґрунтування будівництва об'їзної дороги Чернівців. Підрядник до кінця червня 2022 має надати варіанти проходження траси. Загальна довжина майбутньої дороги становитиме близько 60 км. Будівництво розпочнеться одразу після схвалення проекту Укравтодором.

Як повідомила Служба автодоріг у Чернівецькій області, розроблятиме об'їзну дорогу київська компанія «Інститут проєктування інфраструктурних об'єктів». Відповідно до договору, підрядник повинен надати технічно-економічні варіанти проходження траси, підрахувати об’єми трафіку на альтернативних до майбутньої дороги маршрутах.

«Відповідно до календарного плану, техніко-економічне обґрунтування повинні розробити до кінця I півріччя 2022 року. А потім Служба автодоріг у Чернівецькій області надасть ТЕО на погодження Укравтодору. І у разі схвалення документу, Служба матиме право ініціювати проведення проектних робіт на будівництво», – йдеться в повідомленні Служби автодоріг області за 26 січня.

Орієнтований план маршруту III черги пролягатиме від траси М-19 «Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (Коровія)» у напрямку автодороги «Чернівці – Великий Кучурів» та Р-62 «Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці» (Михальча, Дубове, Спаська) до автошляху Т-26-07 «Кіцмань – Сторожинець – Глибока – Опришени» з під'їздом до станції Вадул Сірет (село Глиниця).

Орієнтований план маршруту IV черги – від траси М-19 «Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече» (Мамаївці), в північний обхід міста Чернівці перетинаючи автодорогу Т-26-02 «Чернівці – Заставна» та Т-26-03 «Чернівці – Недобоївці – Хотин» до автомобільної дороги Н-10 «Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига» (за село Магала).

У Службі автодоріг зазначили, будівництво 60-кілометрового об’їзду Чернівців покращить транспортне сполучення західних та північно-західних регіонів України з центральними областями, а також забезпечить транзит європейських та балтійських країн з портами Азовського та Чорного морів й звільнить місто Чернівці від транзитного транспорту.

Додамо, вперше про будівництво об'їзної траси Чернівців заявляли в липні 2021 року. Тоді народна депутатка Олена Лис повідомляла, що побудують також третю автотрасу протяжністю 27 км. Будуватимуть її, як передбачається, в одну чергу, однак наразі про неї йдеться.