Роботи планують почати в грудні цього року, а завершити до 31 жовтня 2022 року

У Чернівецькій області служба автодоріг 19 листопада уклала договір із ТОВ «ПБС» на поточний середній ремонт автошляху Т-26-03 Чернівці – Недобоївці (у напрямку Хотина) за 1,16 млрд грн. За ці кошти підрядник до кінця 2022 року проведе реконструкцію 36,5 кілометрів дороги. Про укладення договору повідомило «Наші гроші. Львів».

Згідно з договором, компанія переможець розробить проектну документацію та проведе реконструкцію ділянки. За підрахунками, середня вартість реконструкції одного кілометра дороги становитиме майже 32 млн грн. Роботи планують почати в грудні цього року (складання документації), а завершити до 31 жовтня 2022 р.

Відомо, що участь в тендері взяли дві компанії ТОВ «ПБС» та ТОВ «ШБУ-77», останнє пов’язане з російським олігархом Олегом Дерипаскою. ТОВ «ПБС» запропонувало на 6 млн грн дешевшу ціну.

Згідно з системою YouControl, підприємство «ПБС» зареєстровано в Івано-Франківську й працює майже 18 років, офіційною власницею є Іванна Непик. З початку 2021 року ТОВ «ПБС» отримало держзамовлень на 11,6 млрд грн. Також в системі вказано, що українські ЗМІ чотири рази проводили розслідування через корупційні дії компанії.

Зазначимо, реальним власником підприємства «ПБС» вважають екснардепа Олександра Шевченка. Наразі він є депутатом Івано-Франківської обласної ради від партії «За майбутнє» бізнес-партнера Коломойського Ігоря Палиці.