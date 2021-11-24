Ділянка дороги є небезпечною через гірське розташування й високий берег

У селі Підзахаричі Чернівецької області служба автодоріг укріпила схил дороги 66-метровою підпірною стінкою. Штучна споруда складається з 373 габіонних ящиків, які викладені у 13 рядів. Про укріплення схилу повідомила прес-служба САД в середу, 24 листопада. Там пояснили, що побудували конструкцію, бо з часом вода розмиває землю й виникають зсуви ґрунту.

Відомо, що аварійна ділянка знаходиться в гірській місцевості на дорозі Р-62 Криворівня – Усть-Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці. З одного боку дороги крута гора, а з іншого – високий берег річки Черемош.

«Щоб укріпити схил дороги на проблемному відрізку, побудували підпірну стінку. Її висота – 6,5 м, довжина – 66 м. Штучна споруда складається з 373 габіонних ящиків, які викладені у 13 рядів. Це габіонне кріплення за своєю міцністю не поступається бетонним конструкціям», – йдеться в повідомленні прес-служби САД.

Зазначимо, минулого року під час проливних дощів у селі Підзахаричі колишнього Путильського району на відрізку вздовж Черемошу виник зсув ґрунту. Відтепер конструкція захищатиме землю від подальшого розмиття та зсуву.