Роботи планують продовжити в 2022 році

Неподалік Чернівців дорожники розпочали ремонт 5,6 км дороги від села Малий Кучерів до Юрківців, цей шлях з’єднує Чернівці з міжнародною трасою. Відновлюють ділянку за кошти з держбюджету, загальна вартість робіт становить 100 млн грн. Про початок ремонту в четвер, 18 листопада, повідомила прес-служба Чернівецької ОДА.

«Шлях Т-26-02 «Чернівці – Заставна», що виходить на трасу міжнародного значення М-19 активно ремонтують. До ладу приводять ділянку у 5,6 кілометра «Малий Кучурів – Вербівці – Юрківці». Ця дорога стратегічно важлива для мешканців області, адже це напрямок яким можна дістатись до Чернівців з районних центрів. Відтак відремонтована траса значно скоротить час поїздки до обласного центру», – йдеться в повідомленні прес-служби Чернівецької ОДА.

За словами начальника Служба автомобільних доріг Ігоря Гаха, наразі на об'єкті фрезерують і розпушують покриття, аби опісля підсилити його. На шляху планують також відновити штучні споруди, укріпити узбіччя, провести роботи із водовідведення, встановити дорожні знаки та намалювати розмітку.

Зазначимо, поточний ремонт ділянки від Малого Кучурова до Юрківців розпочали цьогоріч на початку листопада, однак про дату завершення будівництва невідомо. Підрядник працюватиме на об'єкті, доки дозволить погода, відтак роботи продовжать у 2022 році.