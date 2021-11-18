Приміщення порожніє упродовж 15 років, тут неодноразово траплялись пожежі

У Чернівцях в четвер, 18 листопада, відбувся аукціон з продажу приміщення колишнього дитячого тубдиспансеру, розташованого на околицях міста. Згідно з аукціоном, за будівлю запропонували понад 40 млн грн, що перевищує стартову ціну в шість разів. Відомо, що окрім приміщення в лот входило також 0,6 га прибудинкової території для подальшої забудови. Про результати продажу повідомив заступник міського голови Євген Маховіков.



«За колишній тубдиспансер запропонували понад 40 млн грн – ця сума перевищує стартову в шість разів. Як на мене, гідний результат прозорості. Продаж майнового комплексу з земельною ділянкою на вулиці Максимовича, 6 показав, що інвестиційний потенціал у міста надзвичайно високий й дозволить наповнити міський бюджет міста та спрямувати ці гроші на розвиток», – повідомив Євген Маховіков.



За словами посадовця, наразі відбувається кваліфікація переможця аукціону. Найвищу ціну запропонувало чернівецьке підприємство «Дженере». За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Дженере» зареєстроване у Чернівцях й діє вже три роки. Компанія займається оптовою торгівлею господарських товарів й орендою устаткування. Відомо, що власницею компанії є буковинка Оксана Баланюк, яка займається також фармацевтикою.



Зазначимо, приміщення колишнього тубдиспансеру має площу 1182 кв. м, а площа земельної ділянки – 0,6 га. Цільове призначення землі – будівництво й обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

Відомо, що будівля порожніє вже 15 років й там неодноразово траплялись загоряння. Лише цього року приміщення горіло тричі – 26, 27 та 29 вересня через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.