Відтепер за паркування по вул. Шептицького штрафуватимуть

У центрі Чернівців по вул. Шептицького відтепер заборонили зупинку і паркування автомобілів, там встановили знак «Зупинку заборонено». Відповідне рішення прийняли комісія з питань організації та безпеки дорожнього руху у середу, 17 листопада. Відтепер за паркування на цій ділянці штрафуватимуть від 340 до 680 грн.

«Комісією з питань організації та безпеки дорожнього руху, до складу якої входять представники різних департаментів і управлінь, комунальних підприємств, поліції, депутатського корпусу та громадські діячі, було прийняте протокольне рішення щодо встановлення дорожнього знаку 3.34 «Зупинку заборонено» на вул. А. Шептицького», – йдеться у повідомленні управління порядку та благоустрою Чернівецької міськради.

В мерії додали, що упродовж середи, 17 листопада, на цій ділянці були виявленні перші порушення заборони про зупинку, однак водії відбулись попередженнями. Надалі інспектори з паркування будуть фіксувати усі порушення в режимі фотофіксації із застосуванням відповідного штрафу. Згідно 122 ст. КУпАП, сума штрафу за порушення правил зупинки сягає від 340 до 680 грн.

Відомо, що це вже друга ділянка в центрі міста, де забороняють паркуватись. Раніше по вул. Головній на відрізку дороги від вул. Кохановського до Центральної площі також встановили знак «Зупинку заборонено».

Зазначимо, в центрі Чернівців з 1 листопада мали запрацювати нові платні місця для паркування. Згідно з рішенням виконкому, працюють парковки з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 19:00. Для оплати паркування майданчики мали обладнати терміналами або QR-кодами. Однак, чи працює наразі впровадження невідомо. ZAXID.NET наразі намагається з’ясувати в мерії інформацію про платні паркувальні місця.