Вартість ремонту моста складає 182,5 млн грн

У Чернівецькій області міст через річку Прут повністю демонтують та зведуть заново. Йдеться про 347-метровий міст у селі Глиниці, де 21 жовтня почали ремонтувати дорогу. Згідно з тендером, вартість ремонту складає 182,5 млн грн, його мають завершити до кінця 2022 року. Про перебудову моста у вівторок, 8 листопада, повідомила прес-служба Чернівецької облдержадміністрації.

Наразі міст вже демонтували на 65%, його планують замінити повністю, адже він був у передаварійному стані та вузьким. Після капітального відновлення, ширину моста збільшать до 13,7 метрів. Також розширять тротуари по обидва боки, вони матимуть ширину 1,8 метра. Загальна протяжність з підходами збільшиться до 347 метрів, хоча довжина старого мосту разом з під'їздами складала 277 метрів.

«Згідно із проектом передбачено повну заміну мостового полотна з улаштуванням монолітної залізобетонної плити проїзної частини. Тут влаштують сучасні деформаційні шви, гідроізоляцію. Покладуть захисний шар асфальтобетону й влаштують дренажну систему. Укріплять конуси берегових опор і повністю відновлять підходи до моста», – йдеться в повідомленні прес-служби Чернівецької ОДА.

Крім того, на новому мості змонтують нове бар’єрне та перильне огородження й встановлять сучасне автоматичне освітлення, тротуарну зону.

Зазначимо, від 21 жовтня міст закритий для водіїв. Об'їхати місце перекриття можна автошляхами: